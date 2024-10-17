«Я скучаю по тебе, чувак». В сети прощаются с Лиамом Пейном из One Direction

В ночь с 16 на 17 октября в возрасте 31 года скончался Лиам Пейн, упав с балкона третьего этажа своего номера в отеле Буэнос-Айреса.

В 16 лет он участвовал в телешоу The X Factor, после чего стал участником бойз-бенда One Direction. В состав коллектива также входили Зейн Малик, Гарри Стайлз, Найл Хоран и Луи Томлинсон.

Пока участники группы выдерживают тишину в соцсетях, другие коллеги и друзья Пейна прощаются с ним, вспоминая, каким он был человеком. Также поклонники благодарят музыканта за детство и рассказывают, как One Direction повлияла на их жизнь.

Чарли Пут

«Я сейчас в шоке. Лиам всегда был так добр ко мне. Он был одним из первых крупных артистов, с которыми мне довелось работать. Я не могу поверить, что его больше нет».

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Пэрис Хилтон

«Так тяжело слышать новости о кончине @LiamPayne. Передаю любовь и соболезнования его семье и близким. Покойся с миром, мой друг».

Backstreet Boys

«Слова не могут выразить эмоции, которые мы все вместе испытываем прямо сейчас, и кажется, что весь остальной мир находится в таком же положении. Мы сопереживаем семье Лиама, его друзьям и фанатам по всему миру».

Дермот О’Лири бывший ведущий The X Factor

«Плохие новости. Я помню, как он в 14 лет пришел на прослушивание в The X Factor и поразил нас своим пением Синатры. Он просто любил петь. Он всегда находил время для всех, был вежливым, благодарным и всегда скромным. Передаю любовь и молитвы его семье».

© dermotoleary

Zedd

«Покойся с миром, Лиам… Я не могу поверить, что это правда. Жизнь коротка и хрупка… Никогда не знаешь, через что проходят люди. Мы живем во времена, когда грубость, раздор и подлость — это нормально, а иногда даже приветствуется. Так быть не должно. Мы должны делать все возможное, чтобы быть добрыми, отзывчивыми и внимательными».

Ty Dolla $ign

«Разговаривал с тобой 2 дня назад, дружище. Я скучаю по тебе, чувак».

Лиам Галлахер

«Жизнь драгоценна, дети, и она дается вам только один раз, будьте осторожны».

Ронни Вуд The Rolling Stones

«Я потрясен и опечален известием о смерти Лиама Пейна. Было очень приятно работать с ним над нашим выступлением на X Factor. Храни Господь Лиама, я думаю обо всех его близких. Его будет очень не хватать».

Поклонники пришли проститься с Лиамом Пейном в комментарии под его последним постом в соцсетях. Вот, что они пишут:

«Не могу поверить, что это последняя фотография, которую он опубликовал, мы даже не знали, что это будет прощание. Покойся с миром, Лиам».

«Покойся с миром, Лиам, лети высоко».

«Кто первым скажет „прощай“?» (Цитата строчки из песни One Direction «Spaces» — Прим. ред)

«Скажите мне, что это фейк. Если ты спас мои подростковые годы, то не можешь оставить меня взрослого сломленным».

Твиттер также заполнили скорбящие посты.