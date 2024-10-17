По мистической игре «Черная книга» снимут сериал. Режиссером станет Никита Ордынский

Режиссер короткометражек «Papers Please» и «Beholder» Никита Ордынский анонсировал сериал по российской мистической игре Black Book («Черная книга»).

По словам постановщика, планируется восемь серий. Сейчас для проекта разрабатывается сценарий. Остальные детали не уточняются. Разработчики «Черной книги» отметили, что знают о сериале.

«Черная книга» вышла 10 августа 2021 года. Сюжет игры рассказывает о крестьянке Василисе, которая должна стать колдуньей. Однако она отказывается от своего предназначения ради любви. Но неожиданно ее возлюбленный загадочным образом погибает.