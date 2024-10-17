Пол Гринграсс и A24 снимут сериал по «Сказке» Стивена Кинга

Студия A24 поработает над экранизацией бестселлера Стивена Кинга «Сказка». Мрачное фэнтези адаптируют в формате 10-серийного сериала. Сценаристом выступит Пол Гринграсс, работавший над франшизой о Джейсоне Борне. Он же, скорее всего, выступит и режиссером, передает Deadline.
«Сказка» повествует о 17-летнем мальчике, который получает в наследство ключи от магического портала и попадает в ужасающий мир, где добро и зло ведут войну. Исполнительным продюсером сериала вместе с Гринграссом, Уайманом и Кингом выступит Питер Райс — бывший председатель Disney General Entertainment.
Как отмечает Deadline, в конце 2022 года за права на экранизацию романа боролись несколько студий. Universal Pictures заключила сделку, опираясь на отношения студии с Гринграссом, с которым она работала над «Идентификацией Борна» и «Новостями со всех концов света».
Позже компания отказалась от проекта из‑за его масштаба. Это была первая настоящая работа Кинга в жанре фэнтези, а объем книги составил 600 с лишним страниц. Райс, прочитавший и полюбивший книгу, предложил A24 проект, в котором остался Гринграсс.