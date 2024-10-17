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Мейсон Дай сыграет в пятом сезоне «Пацанов»

Сегодня в 10:28
Фото: Netflix

Мейсон Дай, известный по роли Джейсона Карвера в «Очень странных делах», сыграет в пятом сезоне сериала «Пацаны». Об этом сообщает Variety.

Актер исполнит роль супергероя по прозвищу Бомбсайт (Бомбовый прицел). Точные подробности о персонаже держатся в секрете. Однако ранее он упоминался в четвертом сезоне как звезда фильма 1950-х «Проклятие Фу Манчу».

«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.

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