Мейсон Дай сыграет в пятом сезоне «Пацанов»

Мейсон Дай, известный по роли Джейсона Карвера в «Очень странных делах», сыграет в пятом сезоне сериала «Пацаны». Об этом сообщает Variety.

Актер исполнит роль супергероя по прозвищу Бомбсайт (Бомбовый прицел). Точные подробности о персонаже держатся в секрете. Однако ранее он упоминался в четвертом сезоне как звезда фильма 1950-х «Проклятие Фу Манчу».

«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.