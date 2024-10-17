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«Известия»: в России хотят запретить сервис SpeedTest

Сегодня в 10:35
Фото: Frederik Lipfert/Unsplash

В Госдуме и ФСБ поддержали предложение Международной академии связи (МАС) запретить в России сервис для измерения скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Об этом сообщили «Известия».

Президент МАС Анастасия Оситис считает, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США, которые создали по всему миру систему тестового контроля сетей связи. По ее мнению, SpeedTest позволяет собирать информацию, которую потом можно использовать для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране.

«Это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере», — говорится в ее заявлении.

В Госдуме заявили, что иностранные аналоги также небезопасны, и к ним могут возникнуть претензии госорганов, поэтому целесообразно использовать российские сервисы.

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