Папа римский Франциск выпустит автобиографию «Надежда»

Папа римский Франциск готовится выпустить автобиографию под названием «Надежда». Книга выйдет во всем мире в январе следующего года и станет первой подобной работой, написанной действующим папой, передает The Guardian со ссылкой на издательство Penguin Random House (PRH).

Папа и выбранный им соавтор, итальянский издатель Карло Муссо, работали над книгой в течение последних шести лет. Первоначально ее планировали выпустить после смерти понтифика, но возможность публикации во время 2025-го, юбилейного года — времени, посвященного прощению, духовному перерождению и торжеству в католической церкви, — а также «потребности нашего времени», заставили папу выпустить ее еще при жизни, сообщает PRH.

«Надежда» рассказывает историю жизни Франциска — начиная с его итальянских корней и эмиграции его предков в Латинскую Америку, его детства, юности, выбора призвания и взрослой жизни, охватывая весь период его папства вплоть до сегодняшнего дня.

«Передавая свои воспоминания с проникновенной силой повествования и размышляя о своих личных пристрастиях, папа Франциск бесстрастно рассматривает некоторые из решающих моментов своего служения и пишет откровенно, смело и пророчески о некоторых из самых важных и спорных вопросов нашего времени», — говорится в заявлении PRH.

«Книга моей жизни — это история путешествия надежды, путешествия, которое я не могу отделить от пути моей семьи, моего народа, всего народа Божьего. На каждой странице, в каждом отрывке — история тех, кто путешествовал вместе со мной, тех, кто пришел раньше, тех, кто придет следом», — сказал папа Франциск.