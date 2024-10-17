Поклонники Лиама Пейна раскритиковали TMZ за публикацию фотографий мертвого тела певца

В сети раскритиковали таблоид TMZ за публикацию мертвого тела погибшего накануне экс-солиста One Direction Лиама Пейна.

Соул-певица Алессия Кара, которая ранее выступала с музыкантом, написала: «Вы отвратительны @TMZ». «TMZ, вы больны», — добавил сценарист Айра Мэдисон.

Таблоид никак не отреагировал на критику. Однако снимок, на котором тело Пейна лежит у отеля, был удален. Журналисты использовали его для подтверждения смерти певца, показывая крупным планом татуировки.

«Вы можете четко увидеть его татуировки — часы на левом предплечье и скорпиона на животе, — которые помогли нам подтвердить ранние сообщения очевидцев», — говорится в тексте.

Один из поклонников артиста написал в X, что TMZ следует деплатформировать, и призвал папарацци оставить в покое бывшую Пейна Шерил Коул и их семилетнего сына Бира. «Любой папарацци, который продаст фотографию этого убитого горем ребенка и/или его матери Шерил Коул в ближайшие 10 дней, должен быть арестован».