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Поклонники Лиама Пейна раскритиковали TMZ за публикацию фотографий мертвого тела певца

Сегодня в 10:09
Фото: Lia Toby/BFC/Getty Images

В сети раскритиковали таблоид TMZ за публикацию мертвого тела погибшего накануне экс-солиста One Direction Лиама Пейна.

Соул-певица Алессия Кара, которая ранее выступала с музыкантом, написала: «Вы отвратительны @TMZ». «TMZ, вы больны», — добавил сценарист Айра Мэдисон.

Таблоид никак не отреагировал на критику. Однако снимок, на котором тело Пейна лежит у отеля, был удален. Журналисты использовали его для подтверждения смерти певца, показывая крупным планом татуировки.

«Вы можете четко увидеть его татуировки — часы на левом предплечье и скорпиона на животе, — которые помогли нам подтвердить ранние сообщения очевидцев», — говорится в тексте.

Один из поклонников артиста написал в X, что TMZ следует деплатформировать, и призвал папарацци оставить в покое бывшую Пейна Шерил Коул и их семилетнего сына Бира. «Любой папарацци, который продаст фотографию этого убитого горем ребенка и/или его матери Шерил Коул в ближайшие 10 дней, должен быть арестован».

Пейн умер в возрасте 31 года в среду, упав с балкона третьего этажа своего номера в отеле Буэнос-Айреса. По данным La Nación, до инцидента сотрудники отеля вызвали полицию, чтобы сообщить об «агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя».

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