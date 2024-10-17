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В России впервые появилась музыкальная разметка. Водители могут услышать «Калинку-Малинку»

Сегодня в 09:10
Фото: Vlad Calin/Unsplash

В России на федеральной трассе М-11 «Нева» впервые появилась музыкальная разметка. Об этом сообщает «Автодор».

Она расположена на 653-м километре трассы. На нем нанесли поперечные полосы, которые создают особый звуковой эффект. Если водители будут ехать с разрешенной скоростью, то смогут услышать песню «Калинка-малинка».

«Мы всегда находимся в поиске эффективных решений для того, чтобы сделать наши дороги еще более безопасными. Одним из таких решений стала первая в России музыкальная разметка, которую уже нанесли на участке скоростной магистрали М-11», — отметил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Превратить штрихи в ноты удалось благодаря специальному программному обеспечению, которое было разработано «Автодором» с помощью лаборатории иммерсивных технологий.

«Как и шумовые полосы, которыми оснащены современные дороги, музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем, побудит сконцентрироваться на дороге, например, при приближении к аварийно опасному участку, и будет служить важной цели — снижению аварийности», — говорится в сообщении «Автодора».

Ранее президент России поставил задачу по снижению смертности на дорогах в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза — до 2036 года в сравнении с 2023 годом.

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