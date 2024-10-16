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Дуэйн Джонсон поделился, что работает над неким проектом с Джеем Джеем Абрамсом

Сегодня в 01:54
Фото: therock

Американский актер Дуэйн Джонсон, известный по фильмам «Царь скорпионов» и «Черный Адам», работает над неким проектом вместе с режиссером Джеем Джеем Абрамсом. Об этом он рассказал в инстаграме*.

Джонсон опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом с Абрамсом, а также сценаристом Заком Пенном («Первому игроку приготовиться», «Электра») и кинопродюсером Хирамом Гарсией («Красное уведомление», «Форсаж 7»).

«Годы работы — мы наконец разделили хлеб, мы выпили, мы посмеялись, немного опьянели (возможно, только я), обсудили жизнь, любовь, мужские темы и отвели время на то, чтобы поделиться нашей страстью к фильмам и сторителлингу», — поделился Джонсон.

Актер добавил, что он вместе с кинематографистами выпил за грядущий проект. Каким он будет, Джонсон не уточнил. «Да, он будет веселым», — написал только артист, добавив к публикации эмодзи попкорна.

Другие участники встречи также не стали рассказывать, что они задумали. Известно, что Джей Джей Абрамс уже работает над секретным проектом. Присоединится ли Джонсон к нему или снимется в еще одном тайном фильме, неизвестно.

Издание Production Weekly сообщило, что Абрамс занимается картиной под названием «Желуди», рассказывающей о «молодой женатой паре, пытающейся выжить при встрече со сверхъестественным существом».

Инсайдер Джефф Снайдер добавил в своей рассылке, что фильм будет снят в стиле 80-х, а его действие развернется в космосе. «Мне сказали, что это «фэнтези-фильм с некоторыми нотками «Последнего звездного бойца»», — поделился он.

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