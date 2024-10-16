Психолог Анна Межова выпустила комикс для профилактики сексуализированного насилия над детьми

Психолог Анна Межова, директор благотворительного фонда «Сохраняя жизнь», выпустила комикс «История Милы», который должен научить детей защищать себя от сексуализированного насилия. Об этом автор проекта рассказала в соцсетях.

Книга рассказала о 12-летней девочке, которая мечтала стать артисткой. Однажды в соцсетях ее пригласили поучаствовать в кастинге для модельного агентства. Но фото школьницы использовали для дурных целей.

Иллюстрации к комиксу создала художница Анна Сальянова. Посмотреть на ее работу можно, скачав книгу бесплатно на сайте. Там «История Милы» доступна на шести языках.

Волонтеры Алена Ходсон, Яна Рой, Оксана Мишкеева, Маргарита Карлсон и Оксана Телегуз помогли перевести комикс на английский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки. В будущем Межова надеется выпустить «Историю Милы» и на других языках.

«Почему? Для того, чтобы подчеркнуть: Дети по всему миру мечтают о похожих вещах! Дети по всему миру становятся жертвами педофилов по одним и тем же схемам! Это не проблема какой‑то конкретной страны, это — общемировое зло, победить которое мы можем только вместе!» — пояснила автор.

Она отметила, что книга предназначена для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Ее можно распечатать и показать ребенку, после чего обсудить с ним правила безопасности в интернете, например, напомнить никому не отправлять свои обнаженные фото.