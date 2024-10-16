Мартин Скорсезе снимет концертный фильм в память о музыканте Робби Робертсоне

Американский режиссер Мартин Скорсезе, автор «Волка с Уолл-Стрит» и «Ирландца», срежиссирует концертный фильм в память о канадском музыканте Робби Робертсоне. Об этом сообщил Rolling Stone.

Скорсезе снимет шоу-трибьют, который пройдет 17 октября в Kia Forum в Лос-Анджелесе. В концерте поучаствуют Трей Анастасио, Элвис Костелло, Уоррен Хейнс, Эрик Черч, Джим Джеймс, Марго Прайс, Боб Вейр, Нов Кахан, Эрик Клэптон и Ван Моррисон.

Оскароносный кинематографист выступит исполнительным продюсером фильма-концерта. Он получит название «Жизнь — карнавал: Музыкальное празднование Робби Робертсона».

Скорсезе однажды уже снимал концертный фильм. В 1976 году он выпустил документальную ленту «Последний вальс», посвященную заключительному выступлению рок-группы The Band.

Робертсон на протяжении долгих лет сотрудничал с режиссером. Он был музыкальным продюсером многих его фильмов, в том числе «Убийц цветочной луны», «Острова проклятых» и «Банд Нью-Йорка».