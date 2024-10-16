Prime Video показал трейлер документального проекта о Megan Thee Stallion

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер документального проекта «Megan Thee Stallion: Ее словами». Он выйдет на стриминговом сервисе 31 октября.

Фильм расскажет о восхождении артистки, ее успехе и эволюции. Он представит Меган как музыканта, филантропа и предпринимательницу, открыв «беспрецедентный доступ к многогранной женщине».

Режиссером картины выступила Ннека Онуора, обладательница «Эмми» и автор документалки о Лиззо. В создании фильма она работала вместе с Amazon MGM Studios, Roc Nation и Time Studios.

«Ее подлинный и прекрасный дух по-настоящему сияет сквозь весь этот фильм. Она — чемпионка для всех женщин, которые заслуживают, чтобы их правда была услышана», — поделилась кинематографистка.