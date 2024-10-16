София Буш сыграет в сериале «Анатомия страсти»

Американская актриса София Буш, известная по сериалу «Холм одного дерева», снимется в телепроекте «Анатомия страсти». Об этом сообщил Deadline.
Буш сыграет доктора Касс Бекман — дружелюбного, веселого и немного неорганизованного хирурга-травматолога из пресвитерианской больницы Сиэтла, чей муж Дэвид Бекман работает кардиохирургом в госпитале Грей-Слоан.
Персонаж Буш будет постоянным действующим лицом 21-го сезона шоу, которое выходит на телеканале ABC. Помимо Буш в новых эпизодах зрители увидят Скотта Спидмана и Натали Моралес.
Режиссером и продюсером сериала выступает Дебби Аллен. Она представит 2106-ю серию «Анатомии страсти» 7 ноября.
Сериал «Анатомия страсти» вышел весной 2005 года. Он рассказал о персонале больницы. Создательницей шоу выступила Шонда Раймс. Сериал получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал в 2007 году.