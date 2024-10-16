Дочь Клинта Иствуда арестовали по подозрению в домашнем насилии

Американскую актрису Франческу Иствуд, дочь режиссера Клинта Иствуда, арестовали в Лос-Анджелесе по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщил Los Angeles Times.
31-летнюю девушку отправили под стражу после того, как полиция Беверли-Хиллз получила жалобу на нее. Суд установил размер залога за освобождение Иствуд в 50 тыс. долларов.
Представители Франчески и Клинта Иствуда не стали комментировать случившееся. Ранее, в 2015 году, Франческу уже задерживали за вождение в нетрезвом виде, но позднее дело было закрыто.
Франческа Иствуд известна по своим ролям в сериале «Твин Пикс» и триллере «Время» М.Найта Шьямалана. Она — одна из восьми детей Клинта Иствуда и единственный ребенок актрисы Фрэнсис Фишер, звезды «Титаника» и «Непрощенного».