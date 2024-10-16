Картину Эда Рушея выставят на аукцион за 50 млн долларов

Аукционный дом Christie’s анонсировал продажу картины Эда Рушея «Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half» соценочной стоимостью в 50 млн долларов.

Аукцион пройдет 19 ноября. Картина Рушея станет одним из самых ценных лотов вечерней распродажи 20-го века.

Вице-председатель Christie’s по искусству XX и XXI веков Макс Картер назвал картину с газовой станцией пиком раннего периода творчества Рушея. Многие из его ранних работ посвящены Лос-Анджелесу, куда он приехал изучать искусство в 1956 году, покинув Оклахома-Сити.

Владелец работы — техасский нефтяной наследник и инвестор Сид Р. Басс. Он обменял другую картину Рушея из той же серии 1976 года на ту, которую продает сейчас. Это последняя из масштабных работ художника, созданных в 1960-х годах, которая до сих пор находится в частной собственности.

Работа отправится на продажу после того, как Басс одолжил ее организаторам передвижной выставки, посвященной художнику, которая дебютировала в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а в прошлом году отправилась в LACMA.