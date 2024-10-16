В Крыму львы загрызли сотрудницу зоопарка

В крымском парке львов «Тайган» животные загрызли насмерть сотрудницу Леокадию Перевалову. Об этом сообщил Следственный комитет Крыма и Севастополя.
Женщина погибла во время уборки в вольере львов. Она не закрыла засов двери, разделяющей два помещения вольера, — и хищники напали на нее. Леокадия скончалась на месте от полученных повреждений.
В сообщении указывается, что погибшая проработала в парке почти 17 лет. По факту ее гибели возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных», — отметили в СК.
В «Тайгане» трагедию назвали «огромным горем». Директор парка назвал Перевалову «самым опытным сотрудником, который знал биографию всех животных» и обучал коллег обращению с хищными животными.
«Думаю, что сыграл [роль] человеческий фактор, забывчивость. <…> Это самый ценный сотрудник, прекрасный человек, это душа нашего парка. <…> Львы — высшие хищники, и они не прощают ошибок», — сказал он.