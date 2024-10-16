В Крыму львы загрызли сотрудницу зоопарка

В крымском парке львов «Тайган» животные загрызли насмерть сотрудницу Леокадию Перевалову. Об этом сообщил Следственный комитет Крыма и Севастополя.

Женщина погибла во время уборки в вольере львов. Она не закрыла засов двери, разделяющей два помещения вольера, — и хищники напали на нее. Леокадия скончалась на месте от полученных повреждений.