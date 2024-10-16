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«Четверо из нас арестованы»: вышел трейлер второй части «Хранителей»

Сегодня в 20:53
Фото: Paramount Pictures

IGN опубликовал трейлер второй части анимационного сериала «Хранители», в основу которого легли комиксы писателя Алана Мура и иллюстратора Дэйва Гиббонса. Премьера продолжения состоится 26 ноября.

Во второй части сезона объявленные вне закона супергерои будут бороться со своей личной жизнью и друг с другом, наперегонки разгадывая тайну, связанную с надвигающейся ядерной войной между Соединенными Штатами и Россией.

В озвучке приняли участие Титус Уэлливер (Роршах), Мэттью Риз (Ночная сова II), Кэти Сакхофф (Лори Юспечик, Шелковый призрак), Трой Бейкер (Озимандия), Майкл Серверис (Доктор Манхэттен), Рик Д.Вассерман (Комедиант), Адриенна Барбо (Салли Юпитер, Шелковый призрак) и другие.

На сегодняшний день самая популярная экранизация произведения Мура — одноименный фильм Зака Снайдера 2009 года. Главные роли в нем исполнили Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд, Джеки Эрл Хейли, Джеффри Дин Морган и Патрик Уилсон. В 2023 году Кристофер Нолан отметил, что фильм «Хранители», получивший сдержанные отзывы на момент выхода, опередил свое время.

В 2019 году HBO выпустил сериал «Хранители», сюжет которого разворачивается спустя тридцать четыре года после событий комиксов и в первую очередь посвящен вопросам расовой дискриминации в США.

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Парад мультремейков: «Хранители: Часть 1», «Рик и Морти: Аниме», «Отряд самоубийц: Исекай»
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