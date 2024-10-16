Бренд Prada представил скафандр для полета на Луну

Итальянский модный дом Prada представил скафандр для полета на Луну, который планирует осуществить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). Об этом сообщил Reuters.

Белый скафандр с красной отделкой и серыми заплатками на коленях и локтях разработали совместно со стартапом Axiom Space. Его планируют использовать во время миссии в рамках программы «Артемис» в 2026 году.