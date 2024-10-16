Бренд Prada представил скафандр для полета на Луну

Итальянский модный дом Prada представил скафандр для полета на Луну, который планирует осуществить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). Об этом сообщил Reuters.
Белый скафандр с красной отделкой и серыми заплатками на коленях и локтях разработали совместно со стартапом Axiom Space. Его планируют использовать во время миссии в рамках программы «Артемис» в 2026 году.
Модель назвали Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Ее впервые показали на Международном конгрессе астронавтов в Милане. Скафандр, как считают создатели, объединяет функциональность и эстетику.
Он должен выдерживать экстремально высокие температуры на южном полюсе Луны, а также справляться с холодами, которые наблюдаются в постоянно затененных районах спутника. Кроме того, скафандр позволяет находиться в открытом космосе не менее восьми часов.
AxEMU уже прошел массу испытаний, в том числе под водой. Модель находится на финальной стадии разработки. «Я очень горжусь результатом», — признался директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли.
Ранее французский модный дом Pierre Cardin показал новый тренировочный костюм для астронавтов. Его будут применять в центре Европейского космического агентства в Кельне.