Тэрон Эджертон в тизере рождественского боевика «Ручная кладь»

Netflix опубликовал первый тизер боевика «Ручная кладь». Его премьера состоится на стриминге 13 декабря.

Сюжет рассказывает о молодом агенте службы безопасности аэропорта, который пытается перехитрить таинственного путешественника. Тот шантажирует его, чтобы он пропустил опасный груз на рейс в канун Рождества.