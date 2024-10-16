Тэрон Эджертон в тизере рождественского боевика «Ручная кладь»

Netflix опубликовал первый тизер боевика «Ручная кладь». Его премьера состоится на стриминге 13 декабря.
Сюжет рассказывает о молодом агенте службы безопасности аэропорта, который пытается перехитрить таинственного путешественника. Тот шантажирует его, чтобы он пропустил опасный груз на рейс в канун Рождества.
Главную роль исполнил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). В актерский состав также вошли Джейсон Бейтман, София Карсон, Даниэль Дэдвайлер, Синква Уоллс, Логан Маршалл-Грин, Тео Росси, Джош Бренер и Дин Норрис.
Режиссером фильма стал Жауме Кольет-Серра («Дом восковых фигур», «Черный Адам»). Сценарий написали Т. Дж. Фиксман («Рыцарь дорог») и Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049», «Логан»).