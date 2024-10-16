Том Холланд выпустил безалкогольное пиво после двух лет трезвости

Том Холланд выпустил безалкогольное пиво Bero после двух лет трезвости. Об этом пишет Variety.

«Для меня Bero — это личное. После двух лет пути к трезвости я хотел создать что‑то, что отражало бы мой образ жизни и ценности.

Это пиво не только для тех, кто идет по такому же пути как и я, но и для всех, кто ценит качество, мастерство и живет полной жизнью», — говорится в заявлении актера.

В линейке Bero представлены три сорта: Kingston Golden Pils — новый взгляд на европейский Pils, названный в честь родного города Холланда; Edge Hill Hazy IPA — напиток в новоанглийском стиле, названный в честь начальной школы Холланда; Noon Wheat — в честь одноименного любимого шнауцера Тома.

В 2023 году Том Холланд рассказал в интервью о борьбе с алкогольной зависимостью. По словам актера, в какой‑то момент он начал чувствовать, что зависимость «поработила» его.

«Я определенно был зависим от алкоголя. И это все не кончилось одним прекрасным утром, когда я проснулся и сказал: „Так, все, я завязываю“. Нет, как и у многих британцев, у меня был чертовски пьяный декабрь. У меня всю жизнь был талант к выпивке», — сказал он.