Студия бывшего продюсера серии GTA Лесли Бензиса Build a Rocket Boy анонсировала сюжетно-приключенческий экшен MindsEye. Игра будет издана и распространена компанией IO Interactive, создавшей Hitman.
Разработчики описывают игру приключением, в котором поднимаются темы ИИ, коррупции и шпионажа, с высокоскоростными автопогонями, взрывными перестрелками и лучшими в своем классе кинематографическими роликами. Действие MindsEye будет развиваться в Америке будущего.
«С самого первого дня Build a Rocket Boy Studios была нацелена на создание нового поколения захватывающих игр и качественных развлечений. Нам не терпится поделиться с миром нашей первой премиум-игрой класса ААА и постоянно развивающейся вселенной MindsEye.
Лучшего партнера, чем IO Interactive, для издания нашей первой игры не найти. Благодаря их глубокому пониманию культуры сообщества, приключенческим играм премиум-класса и лучшей в своем классе команде издателей, мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними в нашем новом блокбастерном путешествии», — отметил Бензис.