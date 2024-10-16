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Студия-разработчик Hitman анонсировала новую игру MindsEye — экшн об Америке будущего

Сегодня в 18:28
Фото: Build a Rocket Boy

Студия бывшего продюсера серии GTA Лесли Бензиса Build a Rocket Boy анонсировала сюжетно-приключенческий экшен MindsEye. Игра будет издана и распространена компанией IO Interactive, создавшей Hitman.

Разработчики описывают игру приключением, в котором поднимаются темы ИИ, коррупции и шпионажа, с высокоскоростными автопогонями, взрывными перестрелками и лучшими в своем классе кинематографическими роликами. Действие MindsEye будет развиваться в Америке будущего.

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«С самого первого дня Build a Rocket Boy Studios была нацелена на создание нового поколения захватывающих игр и качественных развлечений. Нам не терпится поделиться с миром нашей первой премиум-игрой класса ААА и постоянно развивающейся вселенной MindsEye.

Лучшего партнера, чем IO Interactive, для издания нашей первой игры не найти. Благодаря их глубокому пониманию культуры сообщества, приключенческим играм премиум-класса и лучшей в своем классе команде издателей, мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними в нашем новом блокбастерном путешествии», — отметил Бензис.

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