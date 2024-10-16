Разработчики описывают игру приключением, в котором поднимаются темы ИИ, коррупции и шпионажа, с высокоскоростными автопогонями, взрывными перестрелками и лучшими в своем классе кинематографическими роликами. Действие MindsEye будет развиваться в Америке будущего.