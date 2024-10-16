Россиянка родила ребенка в аэропорту Анталии и выкинула его в унитаз

В аэропорту турецкой Анталии россиянка Екатерина Бурназкина родила ребенка в туалете и оставила его в унитазе. Об этом сообщает местный телеканал T24.

После того как Екатерина родила, она вместе с матерью Еленой быстро пошла к паспортному столу, чтобы оформить выезд из страны. Но полиция успела задержать их до вылета в Москву.

Инцидент произошел 13 октября. Уборщики обнаружили новорожденного в унитазе в туалете для инвалидов через 12 минут после того, как его оставила мать. Ребенок жив, его передали врачам, которые оказали ему первую помощь. Сейчас младенец останется в больнице, пока состояние не стабилизируется.

Медики также оказали помощь матери, после чего ее доставили в полицию. Там она заявила следователям, что не знала о своей беременности. Против Екатерины завели уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. На время расследования суд арестовал Екатерину и ее мать Елену.

По данным телеграм-канала Shot, девушка живет в подмосковной Электростали. Она забеременела на новогодних праздниках, но не знала об этом. На отдых в Турцию Екатерина прилетела вместе с матерью и уже на обратном пути почувствовала боли в животе. Она зашла в туалет и неожиданно для себя родила.