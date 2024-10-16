В древнем городе, где снимали «Индиану Джонса», нашли сосуд, похожий на Святой Грааль

Сегодня / 18:33
Том Холланд выпустил безалкогольное пиво после двух лет трезвости
Сегодня / 19:24
Тэрон Эджертон в тизере рождественского боевика «Ручная кладь»
Сегодня / 19:03
Бренд Prada представил скафандр для полета на Луну
Сегодня / 18:28
Студия-разработчик Hitman анонсировала новую игру MindsEye — экшн об Америке будущего
Сегодня / 18:14
Россиянка родила ребенка в аэропорту Анталии и выкинула его в унитаз
Сегодня / 16:39
Загадочные существа в первом трейлере «Очей» с Уиллемом Дефо
Сегодня / 16:29
РБК: в российских кинотеатрах пройдут усиленные проверки для борьбы с пиратскими фильмами
Сегодня / 16:10
«Кто же за всем этим стоит?»: вышел тизер мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть»
Сегодня / 15:56
Россия и Китай снимут ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России»
Сегодня / 15:46
Глава ВТБ о росте ключевой ставки: «Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало»
Сегодня / 15:44
Джерри Сайнфелд сожалеет о своих словах о пагубном влиянии политкорректности на комедию
Сегодня / 15:24
В Хакасии фермер пять лет держал на своей ферме рабов
Сегодня / 15:20
В Петербурге задержали больше 40 дрифтеров
Сегодня / 15:06
Экс-гитариста группы Оззи Осборна доставили в больницу Лас-Вегаса с огнестрельными ранениями
Сегодня / 14:10
Экономист, придумавший ввести налог на бездетность, пожаловался на угрозы и оскорбления
Сегодня / 14:02
Следующим фильмом Дэвида Финчера станет вестерн «Биттеррут»
Сегодня / 12:52
Бездомный пес забрался на вершину пирамиды Хеопса
Сегодня / 12:38
Вышел трейлер сериала «Гудбай» о поездке Байдена в Россию
Сегодня / 12:34
Три четверти россиян считают квадробику поводом для беспокойства за детей
Сегодня / 11:08
В Ростове возникла давка в школе более чем с 6000 учеников
Сегодня / 10:38
Адвокаты Дидди попросили раскрыть имена его обвинителей
Сегодня / 10:26
Том Холландер сыграет Альфреда Хичкока в новом сезоне «Монстра»
Сегодня / 09:55
В «Супермене» Джеймса Ганна появится суперпес Крипто
Сегодня / 09:05
В Москве задержали совладельца бара «Гадкий койот» по делу о покушении на бизнес-партнера
Сегодня / 01:57
Авиакомпанию Lufthansa оштрафовали в США за дискриминацию евреев
Сегодня / 00:47
Аль Пачино показал чехол своего телефона. На нем оказался изображен неожиданный анимационный герой
Вчера / 23:52
Посмотрите тизер «Обезьянки» — нового хоррора автора «Собирателя душ» по рассказу Стивена Кинга
Вчера / 23:03
Текаши 6ix9ine не выступит в октябре в Москве. У рэпера проблемы с российской визой
Вчера / 22:54
Дени Вильнева наградили французским орденом Почетного легиона
Вчера / 22:52
В Великобритании мужчина узнал о раке благодаря тому, что прикусил язык
Вчера / 22:04
Звезда слешеров «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис призналась, что не отмечает одноименный праздник
Вчера / 21:05
Наоми Скотт пытается вернуть контроль над разумом в новом трейлере «Улыбки-2».
Вчера / 20:51
Посмотрите тизер третьего сезона «Неуязвимого»
Вчера / 20:09
Второе сферическое здание-экран Sphere появится в ОАЭ
Вчера / 19:56
«Очень плохой мюзикл»: Пол Шрейдер рассказал, что ушел со второго «Джокера» через 20 минут

В древнем городе, где снимали «Индиану Джонса», нашли сосуд, похожий на Святой Грааль

Сегодня в 16:58
Фото: Discovery’s Expedition Unknown/Warner Bros.

В древнем городе Петра, где проходили съемки фильма «Индиана Джонс и последний Крестовый поход», обнаружили гробницу с 12 человеческими скелетами и артефактами, возраст которых оценивается по меньшей мере в 2000 лет. Среди них — чаша, напоминающая Святой Грааль. Об этом рассказал CNN.

«Когда мы заметили то, что выглядело как потир, все мы просто замерли. Она выглядела почти так же, как Святой Грааль из фильма „Индиана Джонс и последний Крестовый поход“, установленный в древнем здании прямо над гробницей. Это был момент, когда жизнь подражает искусству», — рассказала одна из участниц экспедиции. Детальное изучение сосуда показало, что это верхняя часть разбитого кувшина, вероятно, относящегося к первому веку до нашей эры.

Потайное помещение нашли под храмом Эль-Хазне, или Сокровищница. В 2003 году под левой стороной сооружения обнаружили две гробницы. С тех пор исследователи пытались подтвердить теорию о том, что они были не единственными тайными камерами.

Древнюю гробницу раскопали археологи под руководством доктора Пирса Пола Крисмана, исполнительного директора Американского центра исследований. Крисман и его команда сопоставили физические характеристики поверхности слева и справа от монумента с помощью радиолокационных импульсов. Они поняли, что стороны одинаковы.

В августе исследователи вместе со съемочной группой раскопали недавно обнаруженную гробницу. Но настоящим сюрпризом стало то, что находилось внутри. В отличие от многих других подземных камер, найденных в Петре, помещение было заполнено останками скелетов и погребальными принадлежностями из бронзы, железа и керамики.

По словам Крисмана, нетронутое захоронение, найденное под сокровищницей, дает редкое представление о жизни набатеев, древних аравийских кочевников, чье царство в пустыне процветало с IV века до нашей эры по 106 год нашей эры.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами