В древнем городе, где снимали «Индиану Джонса», нашли сосуд, похожий на Святой Грааль

В древнем городе Петра, где проходили съемки фильма «Индиана Джонс и последний Крестовый поход», обнаружили гробницу с 12 человеческими скелетами и артефактами, возраст которых оценивается по меньшей мере в 2000 лет. Среди них — чаша, напоминающая Святой Грааль. Об этом рассказал CNN.

«Когда мы заметили то, что выглядело как потир, все мы просто замерли. Она выглядела почти так же, как Святой Грааль из фильма „Индиана Джонс и последний Крестовый поход“, установленный в древнем здании прямо над гробницей. Это был момент, когда жизнь подражает искусству», — рассказала одна из участниц экспедиции. Детальное изучение сосуда показало, что это верхняя часть разбитого кувшина, вероятно, относящегося к первому веку до нашей эры.

Потайное помещение нашли под храмом Эль-Хазне, или Сокровищница. В 2003 году под левой стороной сооружения обнаружили две гробницы. С тех пор исследователи пытались подтвердить теорию о том, что они были не единственными тайными камерами.

Древнюю гробницу раскопали археологи под руководством доктора Пирса Пола Крисмана, исполнительного директора Американского центра исследований. Крисман и его команда сопоставили физические характеристики поверхности слева и справа от монумента с помощью радиолокационных импульсов. Они поняли, что стороны одинаковы.

В августе исследователи вместе со съемочной группой раскопали недавно обнаруженную гробницу. Но настоящим сюрпризом стало то, что находилось внутри. В отличие от многих других подземных камер, найденных в Петре, помещение было заполнено останками скелетов и погребальными принадлежностями из бронзы, железа и керамики.