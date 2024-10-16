Загадочные существа в первом трейлере «Очей» с Уиллемом Дефо

Студия A24 выпустила первый трейлер фэнтезийного фильма «Очи». Дата премьеры пока не называется.
Сюжет рассказывает о девочке по имени Юрайя, которая живет в отдаленной северной деревне. Все детство ее воспитывали так, чтобы она никогда не выходила на улицу после наступления темноты и боялась отшельнических лесных существ, известных как очи.
Но однажды девочка находит в лесу отставшего от стаи детеныша очи. Тогда она решает отправиться в приключение, чтобы помочь ему воссоединиться с семьей.
Режиссером ленты стал клипмейкер Исайя Саксон (это его дебютная полнометражная работа). Главные роли исполнили Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вольфхард и Хелена Ценгель.
Саундтрек написал Дэвид Лонгстрет, один из основателей рок-группы Dirty Projectors, для которой Саксон снимал клип. Он также выступал режиссером музыкальных видео для Бьорк, Panda Bear, Канье Уэста и Grizzly Bear.