РБК: в российских кинотеатрах пройдут усиленные проверки для борьбы с пиратскими фильмами

В российских кинотеатрах проведут усиленные проверки для борьбы с показом пиратского контента. Об этом РБК рассказали источники, посетившие сессию по развитию отечественной кинематографии, прошедшую под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам одного из присутствовавших, на встрече обсуждали практику предсеансного обслуживания и показа фильмов ушедших голливудских киностудий без прокатного удостоверения и согласия правообладателя, но в паре с российской короткометражкой.

Другой собеседник добавил, что во время дискуссии был поднят вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов в интернете.

В Минкультуры журналистам не ответили на вопрос о проверках и усилении мер контроля за кинотеатрами. Пресс-служба лишь отметила, что заводит административные дела за показ кино без прокатного удостоверения по жалобам граждан либо по информации от Фонда кино.

Практика предсеансного обслуживания возникла в России в 2022 году, после ухода крупных американских прокатчиков. Демонстрируя их фильмы, кинозалы формально не только нарушают законы о пиратстве, но и о показе картин без прокатного удостоверения. В начале этого года министр культуры грозила таким кинотеатрам закрытием, а сети стали получать первые штрафы.