«Кто же за всем этим стоит?»: вышел тизер мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть»

Netflix опубликовал первый тизер нового «Уоллеса и Громита» с подзаголовком «Птичья месть». Премьера мультфильма состоится 3 января 2025 года.
Продолжение расскажет о возвращении пингвина-суперзлодея из короткометражки «Неправильные штаны» 1993 года. По сюжету Уоллес становится зависим от своих изобретений и создает умного гнома, который обретает собственный злой ум.
Новый фильм станет первым про этих героев с момента выхода в 2005 году оскароносной ленты «Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-оборотня».
К озвучиванию Уоллеса вернулся Бен Уайтхед. В фильме также появится констебль Альберт Макинтош, которому свой голос вновь подарит Питер Кей. Среди новых актеров озвучки — Лорен Пател и Рис Ширсмит.