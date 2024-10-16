«Кто же за всем этим стоит?»: вышел тизер мультфильма «Уоллес и Громит: Птичья месть»

Netflix опубликовал первый тизер нового «Уоллеса и Громита» с подзаголовком «Птичья месть». Премьера мультфильма состоится 3 января 2025 года.

Продолжение расскажет о возвращении пингвина-суперзлодея из короткометражки «Неправильные штаны» 1993 года. По сюжету Уоллес становится зависим от своих изобретений и создает умного гнома, который обретает собственный злой ум.