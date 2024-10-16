Россия и Китай снимут ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России»

Россия и Китай планируют совместно снять ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием китайских актеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.

Детали проекта пока еще неизвестны. Титов также отметил, что Россия совместно с КНР также планирует организовать шоу российских и китайских гимнасток и фестиваль анимации.

«Оба государства надежно поддерживают друг друга, отстаивая идеалы мира, стабильности и глобальной безопасности. 2024–2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, и в их рамках планируется более 230 культурных мероприятий. Многие из них организует наш комитет», — подчеркнул он.