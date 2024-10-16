Глава ВТБ о росте ключевой ставки: «Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало»

Глава ВТБ Андрей Костин не стал прогнозировать рост ключевой ставки, потому что «там, где женщины руководят процессом, невозможного мало», и предложил обратиться к главе Банка России Эльвире Набиулинной. Все это он сказал в комментарии «России 24», его слова приводит РИА «Новости».

Начальник крупного банка предположил, что Центробанк продолжит поднимать ставку и будет вести жесткую политику в отношении других кредитных организаций.

«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю, на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня в 21%… она до конца года такая продержится. И, наверное, в первой половине года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика», — предположил Костин

Позже он добавил, что повышение ставки на 2 процентных пункта предсказывают аналитики ВТБ, и направил журналистов к главе ЦБ.

«Вы Эльвиру Сахипзадовну спросите. У нее спрашивайте, я ставками не рулю. Наши аналитики считают, что она где‑то будет в этом диапазоне», — указал Костин.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли ставка достичь 25%, управленец не стал исключать этого сценария: «Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом… невозможного мало».

ЦБ начал повышать ставку с июля 2023-го для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В сентябре того года она выросла с 12 до 13%, в октябре — с 13 до 15%, в а в декабре еще на 1 процентный пункт.

В июле 2024 руководство регулятора задрало ставку до 18%, а в сентябре — до 19%.