В Хакасии фермер пять лет держал на своей ферме рабов

В Хакасии 49-летний мужчина пять лет удерживал на своей ферме трех мужчин и одну женщину. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Мужчину обвиняют в использовании рабского труда, истязании, похищении людей, незаконном лишении свободы, хранении взрывчатых веществ, а также в хранении оружия.

По данным следствия, с 2018 года по 2023-й мужчина, который являлся главой крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от села Чарков Усть-Абаканского района, нашел троих мужчин и женщину с асоциальным образом жизни.

Он предложил им подработать, обещая регулярно выплачивать зарплату. Однако по факту фермер не оплачивал их труд, удерживал против воли, отбирал документы и заставлял ежедневно работать по 16 часов. За непослушание он избивал людей и запирал их в погребе.