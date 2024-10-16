Джерри Сайнфелд «сожалеет» о своих словах о пагубном влиянии политкорректности на комедию

Джерри Сайнфелд отказался от обвинений «крайне левых и PC-дерьмо» в негативном влиянии на комедию. В подкасте Breaking Bread актер сказал, что его комментарии были «неправильными» и что он «сожалеет» о них.

«Я сказал, что „крайне левые“ подавили искусство комедии. Я действительно так сказал. Это неправда. Если вы лыжник-чемпион, вы можете поставить ворота в любом месте на склоне, и вы в них проедете. Комедия работает так же. Какой бы ни была культура, мы должны попасть в ворота. Если ты не попадаешь, ты выбываешь из игры», — поделился комик. «Меняется ли культура? И есть ли вещи, которые я говорил раньше, но не могу сказать, потому что люди постоянно двигают [ворота]? Да, но это самая большая и легкая мишень», — добавил он.

«Вы не можете говорить определенные слова, какими бы они ни были, о группах. И что? Точность ваших наблюдений должна быть в сто раз выше, чтобы просто быть комиком… Так что я не думаю, что, как я уже сказал, „крайне левые“ сделали что‑то, чтобы подавить искусство комедии. Теперь я беру свои слова обратно, официально. Это не так», — объяснил создатель «Сайнфелда». «Не мое дело — любить или не любить то, где находится культура. Мое дело — заезжать в ворота, продолжая мою лыжную аналогию», — заключил он.

В апреле 70-летний комик рассказал в интервью New Yorker, что, по его мнению, телевизионная комедия страдает из‑за того, что «люди так сильно беспокоятся о том, чтобы оскорбить других людей».

«Раньше, когда вы возвращались домой в конце дня, большинство людей говорили: „О, ‚Веселую компанию‘ показывают. О, ‚МЭШ‘ показывают“. Вы просто ждали: „Сегодня вечером по телевизору покажут что‑нибудь забавное“. И что же, угадайте, где оно? Это результат крайнего левачества и PC-дерьма, и люди так беспокоятся о том, чтобы обидеть других людей… Когда вы пишете сценарий, и он попадает в четыре или пять разных рук, комитетов, групп. „Вот что мы думаем об этой шутке“ — что ж, это конец вашей комедии», — заявил тогда Сайнфелд.