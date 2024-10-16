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Обновлено вчера в 17:29
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В Петербурге задержали больше 40 дрифтеров

Сегодня в 15:20
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

В Петербурге полиция составила больше 40 протоколов на стритрейсеров. Об этом рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дрифтеры собрались в ночь на воскресенье на стоянке у «Газпром Арены». На видео от полицейских видно, как владельцы дорогих BMW и доступных «лад» крутились вокруг столбов.

Вскоре к ним присоединились гаишники. Водителей заставили дуть в трубочку и подписывать протоколы.

Всего были заведены 42 административных дела. Девять автомобилей были отправлены на спецстоянку с подозрением на несоответствующие номера. Если это подтвердится, их хозяевам грозит уголовная статья.

Еще пять человек прошли медицинское освидетельствование. Двое гонщиков отказались от осмотра врачами и получили протоколы.

«Полицейскими была проведена проверка и транспортных средств участников мероприятия, в результате которой у шести автомобилей были выявлены внесения изменений в конструкцию транспортного средства, в связи с чем на данных автовладельцев были составлены административные материалы», — сообщили в главке.

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