В Петербурге задержали больше 40 дрифтеров

В Петербурге полиция составила больше 40 протоколов на стритрейсеров. Об этом рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дрифтеры собрались в ночь на воскресенье на стоянке у «Газпром Арены». На видео от полицейских видно, как владельцы дорогих BMW и доступных «лад» крутились вокруг столбов.

Вскоре к ним присоединились гаишники. Водителей заставили дуть в трубочку и подписывать протоколы.

Всего были заведены 42 административных дела. Девять автомобилей были отправлены на спецстоянку с подозрением на несоответствующие номера. Если это подтвердится, их хозяевам грозит уголовная статья.

Еще пять человек прошли медицинское освидетельствование. Двое гонщиков отказались от осмотра врачами и получили протоколы.