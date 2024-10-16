Экс-гитариста группы Оззи Осборна доставили в больницу Лас-Вегаса с огнестрельными ранениями

Джейк И.Ли, бывший гитарист группы Оззи Осборна, получил множественные ранения в Лас-Вегасе, передает The Hollywood Reporter.

По данным местной полиции, музыканта доставили в больницу около 2.40 утра во вторник с огнестрельными ранениями. В данный момент расследование инцидента продолжается.

Представитель артиста подтвердил факт стрельбы, добавив, что Ли находится в сознании и «ожидается, что он полностью поправится». По его словам, стрельба произошла, когда Ли выгуливал свою собаку.

«По милости Божьей основные органы не задеты, он полностью здоров и, как ожидается, полностью поправится», — сообщил Тим Хейн, менеджер рок-группы Ли Red Dragon Cartel.

67-летний Ли родился в Норфолке, штат Вирджиния, и вырос в Сан-Диего. В 1980-х годах он играл на гитаре в нескольких глэм-металлических группах на Сансет-стрип в Лос-Анджелесе, в том числе в ранней версии Ratt.