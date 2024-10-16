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Экономист, придумавший ввести налог на бездетность, пожаловался на угрозы и оскорбления

Сегодня в 14:10
Фото: «Комсомольская правда»

Экономист Алексей Зубец пожаловался на угрозы и оскорбления в свой адрес, которые появились после его предложения ввести налог на бездетность. О «нервной реакции» в свой адрес он рассказал в эфире телеканала «Спас».

«То, что реакция такая нервная, местами переходящая рамки приличия, это для меня удивительно. Каждое утро мне приходится вычищать корпоративную почту от угроз, ругательств в мой адрес. Это, конечно, немножко напрягает», — посетовал он.

В беседе с «Подъемом» Зубец отметил, что «пока все это не переходит некоей площадной брани» и обращаться в полицию он не собирается. Он обратил внимание, что на него напали три группы: «жлобская, хамская группа», «чистые боты» и «коммунисты-большевики».

«Уже гораздо спокойнее, чем на прошлой неделе. Хейт живет, слава богу, недолго, и я надеюсь, что скоро про меня забудут и я вернусь к нормальной жизни», — добавил экономист.

Его огорчило, что негатив к его персоне сказался и на детях: «Это был первый опыт, когда в их личную жизнь полезли какие‑то странные люди, пытались вступать в какие‑то контакты, что‑то там про меня рассказывать. Для детей это был реально шок. Но опять же только морально».

На прошлой неделе директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ пришел в шоу на НТВ и предложил обязать женщин старше 35 лет и мужчин старше 40 лет платить за бездетность 30–40 тыс. с семейной пары. По его мысли, эти деньги должны были бы восполнить траты на государственный проект по демографии и пойти на содержание ребенка в другой семье.

Дмитрий Песков позже сообщил, что в Кремле не знают деталей идеи, и выразил мнение, что в советское время такая мера не помогла демографии.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил проверить Зубца на экстремизм и посетовал, что нельзя «ввести налог на бездушие и безмозглость».

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