Следующим фильмом Дэвида Финчера станет вестерн «Биттеррут»

Создатель «Семи», «Исчезнувшей» и «Девушки с татуировкой дракона» Дэвид Финчер снимет вестерн «Bitterroot» для Netflix. Начало съемок картины запланировано на январь — март 2025 года. Об этом сообщил интернет-портал What’s on Netflix.

Фильм расскажет о Фрэнсисе Ли-старшем, 78-летнем ветеране Второй мировой войны и владельце ранчо в Монтане, страдающем от болезни сердца и диабета.

«В разлуке с сыном и внучкой, скорбя о смерти жены, он находит утешение только в прогулках со своей сиделкой Майей. Краткий миг надежды возникает, когда он выигрывает в лотерею миллион долларов, но быстро сменяется отчаянием после того, как он становится жертвой финансового мошенничества, доводящего его до предела», — сказано в официальном описании проекта.