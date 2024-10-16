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Бездомный пес забрался на вершину пирамиды Хеопса

Сегодня в 12:52
Фото: кадр из видео AlexLang14

На вершине пирамиды Хеопса в Египте нашли бездомную собаку. Как она туда попала, неизвестно. Роликом поделился парапланерист Алекс Лэнг в своем инстаграме*, его ролик завирусился в соцсети.

Американец отправился в отпуск в Египет и облетел на параплане несколько достопримечательностей североафриканской страны, в том числе и великую пирамиду Гизы. Его внимание привлек необычный посетитель верхушки здания.

На видео по верхушке пирамиды бегал пес. Мохнатый нарушитель отпугивал с нее птиц. Высота знакового для Египта сооружения превышает 135 метров, она собрана из известняковых блоков, а попытки залезть на нее обычно строго пресекает охрана.

В комментариях под записью шутят, что если пес помочится на пирамиду, то весь Египет станет принадлежать ему. Кто‑то предположил, что на самом деле это воплощение бога Анубиса, покровителя мертвых и защитника могил.

В сентябре этого года в Бразилии бордер-колли по кличке Флоки стал звездой футволея — спорта, напоминающего одновременно футбол и пляжный волейбол. Пес прославился, стал инфлюэнсером, активно путешествует и играет со звездами футволея.

В августе в США щенок почти откусил палец своему хозяину, но не был за это наказан, потому что маленький пес спас человеку жизнь. Благодаря укусам бульдога мужчина понял, что его нога ничего не чувствует, и вовремя обратился к врачу.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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