Бездомный пес забрался на вершину пирамиды Хеопса

На вершине пирамиды Хеопса в Египте нашли бездомную собаку. Как она туда попала, неизвестно. Роликом поделился парапланерист Алекс Лэнг в своем инстаграме*, его ролик завирусился в соцсети.

Американец отправился в отпуск в Египет и облетел на параплане несколько достопримечательностей североафриканской страны, в том числе и великую пирамиду Гизы. Его внимание привлек необычный посетитель верхушки здания.

На видео по верхушке пирамиды бегал пес. Мохнатый нарушитель отпугивал с нее птиц. Высота знакового для Египта сооружения превышает 135 метров, она собрана из известняковых блоков, а попытки залезть на нее обычно строго пресекает охрана.

В комментариях под записью шутят, что если пес помочится на пирамиду, то весь Египет станет принадлежать ему. Кто‑то предположил, что на самом деле это воплощение бога Анубиса, покровителя мертвых и защитника могил.

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