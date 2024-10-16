Три четверти россиян считают квадробику поводом для беспокойства за детей

Почти 75% россиян считают увлечение детей квадробикой поводом для беспокойства. Об этом говорят результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О квадроберах слышали больше половины опрошенных (58%), лучше всех о ней осведомлено младшее поколение (87% зумеров) и родители с несовершеннолетними детьми (68–73%). Также о них лучше других знают жители крупных городов (72%) и люди с высшим и неполным высшим образованием (69%).

Больше трети респондентов (35%) считают появление квадроберов следствием «внешнего негативного социокультурного влияния». К таким отнесли влияние соцсетей (15%), моды (7%), западной культуры (6%), СМИ и социальной среды (по 2%).

Также многие объясняют популярность субкультуры плохим воспитанием и образованием (32%). 16% россиян считают, что это недоработка семьи, 8% — что это говорит о недостатке внимания к молодежи, 2% — что недорабатывают школы.

Четверть голосов полагают, что подражание животным вызвано возрастными особенностями, 10% связывают его с личностными особенностями, 18% — с бездельем, нехваткой другого досуга и увлечением гаджетами.

Зумеры (34%) и младшие миллениалы (47%) чаще выбирали варианты о возрастных особенностях и негативном влиянии культуры, но реже объясняли возникновение квадроберов плохим воспитанием и досугом.

Согласно исследованию, каждый второй россиянин (51%) считает встречу с квадробером неприятным инцидентом. При этом меньше негатива к ним испытывают младшие поколения (35–36%, еще 44–51% нейтральны) и жители мегаполисов (41%), а больше — старшее население (62–68%) и жители малых населенных пунктов (61%).

74% опрошенных посчитали увлечение ребенка квадробикой — маркером для беспокойства родителей. При этом зумеры и младшие миллениалы чаще высказывали противоположное мнение, а сельчане и старшее поколение реже.