В Абу-Даби построят вторую «Сферу»

В Абу-Даби, столице ОАЭ, построят вторую в мире «Сферу» по образу той, что находится в Лас-Вегасе. Об этом заявила группа компаний Sphere Entertainment и Департамент культуры и туризма Абу-Даби. Сроки строительства и открытия объекта пока не объявлены.

«Это партнерство соответствует нашей туристической стратегии-2030, еще больше утверждая Абу-Даби в качестве яркого центра культуры и инноваций. Принимая такие передовые технологии развлечения, как Sphere, мы не только повышаем наш мировой авторитет, но и устанавливаем новые стандарты в области захватывающих впечатлений и культурных предложений», — заявил председатель DCT Abu Dhabi Мохамед Халифа аль-Мубарак.

О проекте Sphere Abu Dhabi впервые заговорили в декабре прошлого года после краха идеи построить подобную сферу в Лондоне. Планы по строительству проекта в столице Великобритании были впервые озвучены в 2018 году и предполагали возведение площадки на 21 500 мест, которая стала бы самой большой концертной ареной в стране.

Объект вызвал обеспокоенность у некоторых жителей близлежащих районов, которые отметили нагрузку на местную инфраструктуру и риски для здоровья. Комитет по охране окружающей среды Лондонской ассамблеи также предупредил о неприемлемом уровне освещенности, который должен был создать объект: в готовом виде на его внешней стороне должно было быть установлено около миллиона светодиодных ламп.