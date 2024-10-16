Вышел трейлер сериала «Гудбай» о поездке Байдена в Россию

По сюжету президент США прилетает в Россию, чтобы лично разобраться, почему американские санкции не работают. В первый же день он теряет документы, а затем устраивается работать учителем английского, чтобы заработать на билет домой.

Ранее в сети появился полуминутный отрывок трейлера, в котором политику докладывают о стабильной экономической ситуации в РФ, несмотря на санкции западных стран. Удивленный Байден сначала поручает «забрать у них „Макдоналдс“», а затем заставить весь американский бизнес уйти из страны, на что помощники отвечают, что все это уже было сделано. «Русские теперь производят все сами», — отмечает одна из ассистенток.