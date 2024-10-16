Вышел трейлер сериала «Гудбай» о поездке Байдена в Россию

Телеканал ТНТ выпустил трейлер сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена. Премьера шоу состоится 28 октября.
По сюжету президент США прилетает в Россию, чтобы лично разобраться, почему американские санкции не работают. В первый же день он теряет документы, а затем устраивается работать учителем английского, чтобы заработать на билет домой.
Ранее в сети появился полуминутный отрывок трейлера, в котором политику докладывают о стабильной экономической ситуации в РФ, несмотря на санкции западных стран. Удивленный Байден сначала поручает «забрать у них „Макдоналдс“», а затем заставить весь американский бизнес уйти из страны, на что помощники отвечают, что все это уже было сделано. «Русские теперь производят все сами», — отмечает одна из ассистенток.
Телеканал ТНТ рассказал о работе над сериалом «Гудбай» в августе. По словам креативного продюсера шоу Александра Балдина, политическая сатира заставит зрителей задуматься над отношениями между Россией и Америкой, показывая их через призму юмора и абсурда, и, возможно, поможет лучше понять друг друга.