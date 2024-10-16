Адвокаты Дидди попросили раскрыть имена его обвинителей

Шон «Пи Дидди» Комбс хочет, чтобы прокуроры по его делу о торговле людьми раскрыли имена его обвинителей, следует из документов федерального суда Манхэттена, передает The Guardian.

В письме, направленном суду его юристами, сказано, что 54-летний Комбс должен знать имена своих обвинителей, чтобы подготовиться к судебному процессу, который состоится 5 мая. Комбс не признал себя виновным в предъявленном обвинении. В ожидании суда он остается в тюрьме.

«Это дело уникально, в частности, из‑за того, что ряд лиц выдвигает обвинения против г-на Комбса в связи с его статусом знаменитости, богатством» и широким освещением в СМИ судебных исков и других судебных разбирательств против него, утверждают адвокаты Дидди. По их словам, это привело к потоку обвинений со стороны неустановленных истцов — «от ложных до откровенно абсурдных».

Юристы отметили, что в понедельник гражданские иски против Комбса подали шесть человек, причем все они были анонимными. Адвокат, возглавляющий эти иски, заявил, что он представляет интересы 120 обвинителей. На бесплатный номер его фирмы в течение дня поступили тысячи звонков, отметила команда Комбса.

«Эти обвинения последовали более чем за дюжиной ранее поданных и находящихся на рассмотрении исков, некоторые из них уже были опровергнуты, но только после того, как нанесли непоправимый ущерб репутации мистера Комбса», — заявили адвокаты основателей Bad Boy Records. «Обвинения создали истерический цирк в СМИ, который, если его не остановить, непоправимо лишит мистера Комбса справедливого суда, если уже не лишил», — считают они.

Адвокаты Комбса попросили прокуроров назвать имена всех предполагаемых жертв из‑за количества и анонимности обвинителей. Но обвинение возражает против раскрытия их имен на данном этапе, заявила команда Комбса.

Комбсу предъявлены обвинения в рэкетном сговоре, торговле людьми с применением силы, мошенничества или принуждения, а также в перевозке людей с целью вовлечения в проституцию. В обвинительном заключении утверждается, что насилие со стороны Комбса длилось десятилетиями и что мегазвезда «злоупотребляла, угрожала и принуждала женщин и окружающих его людей, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания, защитить свою репутацию и скрыть свое поведение».