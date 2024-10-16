В Ростове возникла давка в школе более чем с 6000 учеников

В самой большой школе Ростова возникла крупная давка. Об этом пишет 161.ru.

Учебное заведение № 75 рассчитано всего на 1300 учеников, однако в ней учатся не меньше 4000 детей, а родители говорят и о 6000. Это единственная полноценная школа в районе со 100 000 жителей.

15 октября в ней наконец заработал гардероб и на входе в помещение собралась большая и крикливая толпа. Подростки толкались, кидались одеждой, пытались протиснуться через узкую дверь и пробивали себе дорогу сквозь скопление сверстников.

В городских пабликах писали о переломе ноги у одной из школьниц и потере сознания у нескольких учеников. По словам матери одной из учащихся, бывшей в помещении, никто не пострадал, а толпа разошлась через 15 минут.

«Творилось что‑то жуткое. Но это было из‑за того, что дети сами как безумные летели и орали. Они просто снесли парту с охранником и на взрослых не реагировали. Просто одних только пятых классов в одной раздевалке двадцать, а это минимум 600 человек, и все разом идут», — рассказала она.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко поручил заместителю и начальнику управления образования приехать в школу, разобраться в ситуации и принять меры по предотвращению подобных случаев.