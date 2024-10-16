Том Холландер сыграет Альфреда Хичкока в новом сезоне «Монстра»

Вчера / 23:03
Текаши 6ix9ine не выступит в октябре в Москве. У рэпера проблемы с российской визой
Сегодня / 11:08
В Ростове возникла давка в школе более чем с 6000 учеников
Сегодня / 11:02
В Абу-Даби построят вторую «Сферу»
Сегодня / 10:38
Адвокаты Дидди попросили раскрыть имена его обвинителей
Сегодня / 09:55
В «Супермене» Джеймса Ганна появится суперпес Крипто
Сегодня / 09:05
В Москве задержали совладельца бара «Гадкий койот» по делу о покушении на бизнес-партнера
Сегодня / 01:57
Авиакомпанию Lufthansa оштрафовали в США за дискриминацию евреев
Сегодня / 00:47
Аль Пачино показал чехол своего телефона. На нем оказался изображен неожиданный анимационный герой
Вчера / 23:52
Посмотрите тизер «Обезьянки» — нового хоррора автора «Собирателя душ» по рассказу Стивена Кинга
Вчера / 22:54
Дени Вильнева наградили французским орденом Почетного легиона
Вчера / 22:52
В Великобритании мужчина узнал о раке благодаря тому, что прикусил язык
Вчера / 22:04
Звезда слешеров «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис призналась, что не отмечает одноименный праздник
Вчера / 21:05
Наоми Скотт пытается вернуть контроль над разумом в новом трейлере «Улыбки-2».
Вчера / 20:51
Посмотрите тизер третьего сезона «Неуязвимого»
Вчера / 20:09
Второе сферическое здание-экран Sphere появится в ОАЭ
Вчера / 19:56
«Очень плохой мюзикл»: Пол Шрейдер рассказал, что ушел со второго «Джокера» через 20 минут
Вчера / 19:39
Тейлор Свифт выпустит книгу о гастрольном туре «Eras»
Вчера / 19:05
Apple представила новый iPad mini с чипом A17 Pro и Apple Intelligence
Вчера / 18:49
Дональд Трамп молча протанцевал целых 40 минут во время предвыборного митинга
Вчера / 18:26
Сериал «Медленные лошади» с Гэри Олдманом продлили на шестой сезон
Вчера / 18:18
В Италии уборщик, похожий на Киану Ривза, заманивал женщин на свидания и насиловал
Вчера / 17:51
В Великобритании обнаружили мужчину с тремя пенисами
Вчера / 17:45
Вышел ИИ-клип на песню Децла «У всех на виду»
Обновлено вчера в 17:29
Жителей Казани попросили не ездить по городу на старых авто во время саммита БРИКС
Вчера / 16:50
Северная Корея взорвала дороги, ведущие в Южную
Вчера / 16:45
Отец и сын, которые два месяца дрейфовали в море, не могли есть одну и ту же пищу и умерли от голода
Вчера / 16:20
«Все раздуто»: производитель зефира для «Вкусвилла» намерен судиться с медиа из‑за плохих новостей
Вчера / 16:13
Вышел трейлер «Птицы» с Барри Кеоганом и Францем Роговски
Вчера / 15:45
Рейнолдс и Джекман могут провести следующий «Оскар», если только «Дэдпула и Росомаху» не номинируют
Обновлено вчера в 15:28
Steam удалил весь запрещенный контент по требованию РКН
Вчера / 13:56
В Волгограде обсуждают туристический налог
Вчера / 13:45
«Ой, забавно»: Оливия Родриго провалилась под сцену
Вчера / 13:07
Алексей Москалев вышел из колонии и встретился с дочкой
Вчера / 12:56
Прага запретила ночные туры по барам, чтобы в город приезжали «туристы покультурнее»
Вчера / 12:29
В «Ростелекоме» ждут блокировки сервисов Google

Том Холландер сыграет Альфреда Хичкока в новом сезоне «Монстра»

Сегодня в 10:26
Кадр из сериала «Досье „Айпкресс“». Фото: ITV Studios

Актерский состав третьего сезона «Монстра» пополнился Лори Меткаф («Леди Бёрд», «Теория большого взрыва»), Томом Холландером («Вражда», «Гордость и предубеждение») и Оливией Уильямс («Шестое чувство, «Академия «Рашмор»»), сообщает Variety.

Трио присоединилось к Чарли Ханнаму, который сыграет роль Эда Гейна в следующем сезоне антологического сериала Netflix. Меткаф сыграет мать Гейна, Августу, Холландер — Альфреда Хичкока, а Уильямс — Альму Ревилл, жену Хичкока.

Учитывая, что Гейн послужил одним из источников вдохновения для Нормана Бейтса и фильма Хичкока «Психо», можно предположить, что третий сезон хитовой антологии Netflix будет посвящен тому, как преступления Гейна повлияли на фильм и роман, на основе которого он был снят, считает Variety.

Эд Гейн — один из самых известных серийных убийц в истории США. Он сознался всего в двух убийствах, совершенных в 1950-е годы, однако на его счету еще около десятка недоказанных преступлений. Он также выкапывал трупы из могил на кладбище рядом со своим домом и изготавливал из человеческих останков всевозможные предметы быта и одежду.

Сериал «Монстр» дебютировал на Netflix в 2022 году. Первый сезон получил широкое признание, особенно за исполнение Эваном Питерсом роли Дамера и Ниси Нэш роли Гленды Кливленд. Питерс получил за сериал «Золотой глобус», а Нэш — «Эмми». Netflix продлил сериал на второй и третий сезоны в 2022 году. Продолжение проекта, рассказывающее об убийстве Лайлом и Эриком Менендесами их родителей, вышло 19 сентября.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами