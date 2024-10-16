Том Холландер сыграет Альфреда Хичкока в новом сезоне «Монстра»

Актерский состав третьего сезона «Монстра» пополнился Лори Меткаф («Леди Бёрд», «Теория большого взрыва»), Томом Холландером («Вражда», «Гордость и предубеждение») и Оливией Уильямс («Шестое чувство, «Академия «Рашмор»»), сообщает Variety.

Трио присоединилось к Чарли Ханнаму, который сыграет роль Эда Гейна в следующем сезоне антологического сериала Netflix. Меткаф сыграет мать Гейна, Августу, Холландер — Альфреда Хичкока, а Уильямс — Альму Ревилл, жену Хичкока.

Учитывая, что Гейн послужил одним из источников вдохновения для Нормана Бейтса и фильма Хичкока «Психо», можно предположить, что третий сезон хитовой антологии Netflix будет посвящен тому, как преступления Гейна повлияли на фильм и роман, на основе которого он был снят, считает Variety.

Эд Гейн — один из самых известных серийных убийц в истории США. Он сознался всего в двух убийствах, совершенных в 1950-е годы, однако на его счету еще около десятка недоказанных преступлений. Он также выкапывал трупы из могил на кладбище рядом со своим домом и изготавливал из человеческих останков всевозможные предметы быта и одежду.