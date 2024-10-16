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В «Супермене» Джеймса Ганна появится суперпес Крипто

Сегодня в 09:55
Фото: JamesGunn/X

Суперпес Крипто появится в предстоящем фильме Джеймса Ганна «Супермен», подтвердил режиссер в социальных сетях. Он сделал заявление в честь месяца усыновления приютских собак в октябре.

Режиссер рассказал, что новая версия Крипто вдохновлена его собственной собакой Озу, которую семья Ганна приютила вскоре после начала работы над «Суперменом».

«Озу попал к нам из переполненного двора, где он жил с 60 другими собаками. Он никогда не знал людей и был, мягко говоря, проблемным. Как только он оказался у нас дома, он сразу же все разрушил: обувь, мебель, — он даже съел мой ноутбук», — поделился Ганн.

«Прошло много времени, прежде чем он позволил нам даже прикоснуться к себе. Помню, я подумал: „Боже, насколько сложной была бы жизнь, если бы у Озу были суперспособности?“ И так Крипто появился в сценарии и изменил историю, как Озу менял мою жизнь. Что может быть лучше для дебюта не очень хорошего мальчика Крипто, чем месяц #AdoptAShelterDog. Кстати, Озу сегодня довольно часто очень хороший мальчик», — добавил постановщик.

Крипто — сверхсильный пес с родной планеты Супермена Криптона — появлялся в десятках анимационных фильмов DC, но никогда не снимался в игровом кино. Он дебютирует вместе с Дэвидом Коренсветом в фильме Ганна следующим летом, а затем присоединится к Милли Элкок (Кара Зор-Эл) в картине «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» Крейга Гиллеспи, релиз которой намечен на июнь 2026 года.

С момента появления в 1955 году в выпуске DC Comics «Супербой» Крипто всегда был белым псом с золотым ошейником и красным плащом в тон Супермену. Как и знаменитый криптонский герой, Крипто обладает суперсилой, интеллектом и чувствами. Ранее Дуэйн Джонсон озвучивал собаку в фильме 2022 года «Лига суперпитомцев DC».

«Супермен» выйдет на экраны 11 июля 2025 года. Помимо Дэвида Коренсвета, в актерский состав вошли Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»), Эди Гатеги («Стартап»), Натан Филлион («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»), Энтони Карриган («Барри», «Готэм»), Мария Габриела де Фария («Иса ТКМ») и другие артисты.

Фильм станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. В нем будет рассказано о путешествии героя, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

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