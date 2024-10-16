В Москве задержали совладельца бара «Гадкий койот» по делу о покушении на бизнес-партнера

Покушение на Мишачева произошло утром 15 октября. В его машине было размещено взрывное устройство. Мужчина заметил на автомобиле странный пакет и попытался его убрать, в этот момент произошел взрыв. Пострадал не только бизнесмен, но и его шестилетний ребенок, а также еще один человек. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30 пункты «а», «е», часть 2 статьи 105 УК РФ).