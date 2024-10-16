В Москве задержали совладельца бара «Гадкий койот» по делу о покушении на бизнес-партнера

В Москве полиция задержала совладельца бара «Гадкий койот» Виталия Слободяника. Его обвиняют в покушении на бизнес-партнера Виктора Мишачева. Об этом сообщили столичная прокуратура и управление Следственного комитета.
Покушение на Мишачева произошло утром 15 октября. В его машине было размещено взрывное устройство. Мужчина заметил на автомобиле странный пакет и попытался его убрать, в этот момент произошел взрыв. Пострадал не только бизнесмен, но и его шестилетний ребенок, а также еще один человек. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30 пункты «а», «е», часть 2 статьи 105 УК РФ).
Вечером того же дня силовики пришли к 50-летнему Слободянику. При обыске в квартире был найден схрон оружия. Всего были изъяты карабин «Вепрь-12», два нарезных карабина «Сайга», несколько пистолетов, тактическая разгрузка, охотничьи ножи, десятки магазинов патронов калибра 5,45 и военный камуфляж, приводит список Mash.
По информации RTVI, Слободяник — бывший белорусский спецназовец. В документах он указан как соучредитель «Шейкер групп», Мишачев является ее гендиректором.
Оба мужчины выступают соучредителями сразу 12 компаний, добавляет ТАСС со ссылкой на данные «Спарк». Они работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий.
Как уточняет Msk1, в «Шейкер» входят сеть баров «Гадкий койот», мясной ресторан «Говядина», рестораны True Cost, лавка фермерских продуктов «Восадули» и доставка суши «Эбисуши». Компания ведет бизнес не только в Москве, но и в Петербурге, Казани и Екатеринбурге.