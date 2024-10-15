Авиакомпанию Lufthansa оштрафовали в США за дискриминацию евреев

Немецкую авиакомпанию Lufthansa оштрафовали в США на 4 млн долларов за дискриминацию пассажиров-евреев. Об этом сообщило Министерство транспорта США.

В мае 2022 года перевозчик не допустил до посадки 128 ортодоксальных евреев, купивших билеты на рейс по маршруту Нью-Йорк-Франкфурт-Будапешт. Причиной стал отказ некоторых пассажиров надеть медицинские маски.

Сотрудники Lufthansa посчитали, что все евреи путешествуют вместе — и сняли с рейса не только нарушителей порядка, но и ни в чем не повинных людей. Многие пострадавшие не были знакомы с пассажирами, чье поведение стало проблемой.