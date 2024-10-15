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Авиакомпанию Lufthansa оштрафовали в США за дискриминацию евреев

Сегодня в 01:57
Фото: Charles Etoroma/Unsplash

Немецкую авиакомпанию Lufthansa оштрафовали в США на 4 млн долларов за дискриминацию пассажиров-евреев. Об этом сообщило Министерство транспорта США.

В мае 2022 года перевозчик не допустил до посадки 128 ортодоксальных евреев, купивших билеты на рейс по маршруту Нью-Йорк-Франкфурт-Будапешт. Причиной стал отказ некоторых пассажиров надеть медицинские маски.

Сотрудники Lufthansa посчитали, что все евреи путешествуют вместе — и сняли с рейса не только нарушителей порядка, но и ни в чем не повинных людей. Многие пострадавшие не были знакомы с пассажирами, чье поведение стало проблемой.

Более 40 недопущенных до рейса путешественников подали жалобу. Они заявили, что их отстранили от полета на основе религии и соответствующего ей внешнего вида. Минтранс США поддержал пассажиров и наказал перевозчика.

«Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествий, и сегодняшние действия посылают четкий сигнал авиационной отрасли о том, что мы готовы расследовать и принимать меры в случае нарушения гражданских прав пассажиров», — подчеркнул министр транспорта США Пит Буттеджич.

Штраф для Lufthansa стал самым значительным, который Минтранс США когда‑либо назначал за дискриминацию. Ранее авиакомпания уже приносила извинения пострадавшим пассажирам за инцидент.

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