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Аль Пачино показал чехол своего телефона. На нем оказался изображен неожиданный анимационный герой

Сегодня в 00:47
Кадр: CBS Sunday Morning/YouTube

Американский актер Аль Пачино, известный по фильмам «Крестный отец» и «Лицо со шрамом», показал журналистам «Би-би-си» чехол своего телефона. Он серьезно удивил их.

На силиконовом чехле звезды Голливуда оказался изображен Шрек — зеленый огр, персонаж одноименной серии анимационных картин. «Кто бы ожидал, что здесь будет Шрек? А ведь он мой», — пошутил Пачино.

Актер поделился, что его младшая дочь однажды попросила его телефон. Когда девушка вернула устройство, на нем был чехол с дружелюбным монстром из мультфильмов.

«Это Шрек, папа!», — сказала девушка. Пачино удивился персонажу, но оставил чехол, подаренный дочерью. «Однажды я его сниму, но я не знаю как», — добавил он в конце разговора.

В интервью Аль Пачино поделился, как был рад рождению еще одного ребенка — всего их у актера четверо. В 2023 году подруга родила актеру сына. При этом в 2020 году звезда «Запаха женщины» чуть не умер.

Он признался, что был сильно напуган этим опытом. Пачино отметил, что не видел тоннеля со светом в конце или чего‑либо еще, о чем иногда рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. «Это как у Шекспира: быть или не быть. И более ничего. Никакого сиквела», — рассказал актер.

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