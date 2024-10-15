На ютуб-канале Neon опубликовали тизер хоррора «Обезьянка» — экранизации рассказа Стивена Кинга, срежиссированной Осгудом Перкинсом («Собиратель душ») и спродюсированной Джеймсом Ваном («Злое», «Астрал», «Заклятие»).
«Обезьянка» выйдет в кинопрокат 21 февраля. Лента расскажет о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей.
По сюжету герои решили избавиться от игрушки, но спустя годы таинственные смерти вновь начали происходить вокруг них. Тогда отдалившимся братьям пришлось воссоединиться, чтобы найти способ уничтожить обезьяну и таящееся в ней зло.
В актерский состав картины вошли Элайджа Вуд («Властелин Колец», «Факультет»), Татьяна Маслани («Темное дитя», «Женщина-Халк: Адвокат»), Тео Джеймс («Белый лотос»), Кристиан Конвери («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Колин О’Брайен («Вонка»), Роэн Кэмпбелл («Братья Харди») и Сара Леви («Шиттс Крик»).
Продюсерами проекта выступили, помимо Вана, его партнер по Atomic Monster Майкл Клир, а также Джейсон Клот и Дейв Каплан из C2 Motion Picture Group. Сценарий хоррора написал Перкинс.