Вчера / 23:03
Текаши 6ix9ine не выступит в октябре в Москве. У рэпера проблемы с российской визой
Сегодня / 00:47
Аль Пачино показал чехол своего телефона. На нем оказался изображен неожиданный анимационный герой
Вчера / 22:54
Дени Вильнева наградили французским орденом Почетного легиона
Вчера / 22:52
В Великобритании мужчина узнал о раке благодаря тому, что прикусил язык
Вчера / 22:04
Звезда слешеров «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис призналась, что не отмечает одноименный праздник
Вчера / 21:05
Наоми Скотт пытается вернуть контроль над разумом в новом трейлере «Улыбки-2».
Вчера / 20:51
Посмотрите тизер третьего сезона «Неуязвимого»
Вчера / 20:09
Второе сферическое здание-экран Sphere появится в ОАЭ
Вчера / 19:56
«Очень плохой мюзикл»: Пол Шрейдер рассказал, что ушел со второго «Джокера» через 20 минут
Вчера / 19:39
Тейлор Свифт выпустит книгу о гастрольном туре «Eras»
Вчера / 19:05
Apple представила новый iPad mini с чипом A17 Pro и Apple Intelligence
Вчера / 18:49
Дональд Трамп молча протанцевал целых 40 минут во время предвыборного митинга
Вчера / 18:26
Сериал «Медленные лошади» с Гэри Олдманом продлили на шестой сезон
Вчера / 18:18
В Италии уборщик, похожий на Киану Ривза, заманивал женщин на свидания и насиловал
Вчера / 17:51
В Великобритании обнаружили мужчину с тремя пенисами
Вчера / 17:45
Вышел ИИ-клип на песню Децла «У всех на виду»
Обновлено вчера в 17:29
Жителей Казани попросили не ездить по городу на старых авто во время саммита БРИКС
Вчера / 16:50
Северная Корея взорвала дороги, ведущие в Южную
Вчера / 16:45
Отец и сын, которые два месяца дрейфовали в море, не могли есть одну и ту же пищу и умерли от голода
Вчера / 16:20
«Все раздуто»: производитель зефира для «Вкусвилла» намерен судиться с медиа из‑за плохих новостей
Вчера / 16:13
Вышел трейлер «Птицы» с Барри Кеоганом и Францем Роговски
Вчера / 15:45
Рейнолдс и Джекман могут провести следующий «Оскар», если только «Дэдпула и Росомаху» не номинируют
Обновлено вчера в 15:28
Steam удалил весь запрещенный контент по требованию РКН
Вчера / 13:56
В Волгограде обсуждают туристический налог
Вчера / 13:45
«Ой, забавно»: Оливия Родриго провалилась под сцену
Вчера / 13:07
Алексей Москалев вышел из колонии и встретился с дочкой
Вчера / 12:56
Прага запретила ночные туры по барам, чтобы в город приезжали «туристы покультурнее»
Вчера / 12:29
В «Ростелекоме» ждут блокировки сервисов Google
Вчера / 11:30
Килиан Мбаппе стал фигурантом дела об изнасиловании
Вчера / 10:50
Google впервые в истории закупит энергию от атомных реакторов для своего ИИ
Вчера / 10:49
Роберт Дауни-младший в восторге от выставки Джонни Деппа: «Наш пацан! Настоящий художник!»
Вчера / 10:03
Звезда «Наследников» Джереми Стронг: «„Наследники“ стали для меня настоящим кошмаром»
Вчера / 09:55
VK раздаст блогерам гранты, чтобы переманить их с ютуба
Вчера / 08:58
Мужчина более двух месяцев дрейфовал по морю. Вместе с ним были брат и племянник — они погибли
Вчера / 02:03
Посмотрите трейлер мультфильма «Почти рождественская история» Дэвида Лоури и Альфонсо Куарона

Посмотрите тизер «Обезьянки» — нового хоррора автора «Собирателя душ» по рассказу Стивена Кинга

Вчера в 23:52

На ютуб-канале Neon опубликовали тизер хоррора «Обезьянка» — экранизации рассказа Стивена Кинга, срежиссированной Осгудом Перкинсом («Собиратель душ») и спродюсированной Джеймсом Ваном («Злое», «Астрал», «Заклятие»).

«Обезьянка» выйдет в кинопрокат 21 февраля. Лента расскажет о том, как близнецы Хал и Билл нашли на чердаке дома старую игрушку отца, после чего столкнулись с чередой ужасных смертей.

По сюжету герои решили избавиться от игрушки, но спустя годы таинственные смерти вновь начали происходить вокруг них. Тогда отдалившимся братьям пришлось воссоединиться, чтобы найти способ уничтожить обезьяну и таящееся в ней зло.

В актерский состав картины вошли Элайджа Вуд («Властелин Колец», «Факультет»), Татьяна Маслани («Темное дитя», «Женщина-Халк: Адвокат»), Тео Джеймс («Белый лотос»), Кристиан Конвери («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Колин О’Брайен («Вонка»), Роэн Кэмпбелл («Братья Харди») и Сара Леви («Шиттс Крик»).

Продюсерами проекта выступили, помимо Вана, его партнер по Atomic Monster Майкл Клир, а также Джейсон Клот и Дейв Каплан из C2 Motion Picture Group. Сценарий хоррора написал Перкинс.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами