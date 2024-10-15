Текаши 6ix9ine не выступит в октябре в Москве. У рэпера проблемы с российской визой

Американский рэпер Текаши 6ix9ine не выступит в октябре в Москве. У рэпера возникли проблемы с получением российской визы, сообщила Национальная служба новостей.

Музыкант не успел оформить документы из‑за затронувшего США урагана «Милтон», а также налоговой задолженности — она замедлила процесс выдачи паспорта. Теперь Текаши надеется выступить в российской столице 21 декабря.

Помимо московского концерта, Текаши перенес еще пять выступлений, в том числе в Дубае и Франкфурте. Даты перенесенных концертов, включая московский, пока не определены.

Текаши 6ix9ine анонсировал выступление в Москве в середине сентября. Он собирался отыграть концерт в «МТС Live Холл» 19 октября. Стоимость билетов на концерт начиналась от 5000 рублей.

В 2015 году 6ix9ine приговорили к четырем годам условного заключения за сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Музыкант снял видео на вечеринке, где он «хлопал по ягодицам» пострадавшую, пока та занималась оральным сексом с мужчиной.

В 2019-м рэпера — участника банды Nine Trey Gangsta Bloods, причастной к ряду покушений, рэкету и незаконному обороту наркотиков, приговорили к двум годам тюрьмы. Ему грозило до 47 лет лишения свободы, однако благодаря его сделке со следствием срок был сокращен. Он дал показания против других участников преступной группировки, после чего рэперы стали называть его «крысой». В апреле 2020-го музыканта досрочно выпустили из тюрьмы из‑за коронавируса.