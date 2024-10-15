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В Великобритании мужчина узнал о раке благодаря тому, что прикусил язык

Сегодня в 22:52
Кадр: Mitchell Griest/Unsplash

В Великобритании 26-летний Дэн Дюран узнал о смертельной болезни после того, как прикусил язык. Его историю рассказал Bristol Post.

Дюран неудачно чихнул и повредил язык, на котором уже некоторое время была незаживающая язва. Парень не особенно беспокоился из‑за язвы, но опухший после укуса язык побудил его обратиться к врачам. Те нашли у Дэна рак.

«Я не очень-то верил, что это может быть рак. Когда мне об этом сказали, я расстроился. Я даже заплакал. Это было так сюрреалистично», — поделился он.

Язва на языке Дюрана, которая почти не беспокоила мужчину, оказалась агрессивной плоскоклеточной карциномой. «Это было серое, беловатое пятно. Оно было размером с однопенсовую монету. Я о нем даже не думал», — вспомнил британец.

Дэну понадобилась срочная операция, которая спасла его жизнь. Она длилась 11 часов. «Вам повезло, что вы прикусили язык», — сказала молодому человеку медсестра, работавшая с ним в больнице.

Чтобы избавить Дюрана от опухоли, хирургам пришлось оперировать мужчину в течение 11 часов. Медики удалили Дэну половину языка, а также пораженные раком лимфатические узлы на шее.

Чтобы парень не лишился возможности разговаривать, ему восстановили язык с помощью тканей предплечья. После операции Дюран провел восемь дней в больнице, во время которых заново учился есть и пить.

«Они взяли кожу с моего предплечья для моего языка, а затем кожу с моего живота, чтобы заменить кожу на руке. Они также использовали артерии моего предплечья и вставили их в моей язык, чтобы был приток крови», — пояснил мужчина.

Он добавил, что ему было сложно научиться глотать. Спустя месяц после операции Дэн все еще привыкает жевать по-новому. «У меня сильно болит челюсть. Приходится многому переучиваться», — признался британец.

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