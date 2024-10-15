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Звезда слешеров «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис призналась, что не отмечает одноименный праздник

Сегодня в 22:04
Кадр: Miramax Films

Американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по серии слешеров «Хэллоуин», не отмечает одноименный праздник. Об этом она рассказала в интервью People.

Артистка призналась, что больше не чувствует необходимости идти на вечеринку или делать что‑то особенное 1 октября. «Мои тыквы — на пенсии. Я повесила на гвоздь мои ножи, отошла от машины и кланяюсь тем, кто перенял эстафету», — подчеркнула она.

Кертис пояснила, что не будет украшать к Хэллоуину дом и не станет открывать дом незнакомцам, выкрикивающим традиционное «Сладость или гадость?». «Ко мне никто не заходит, кроме соседа», — отметила актриса.

Она добавила, что ее дети уже выросли и больше не хотят отмечать праздник. «Так что я ухожу во тьму», — пошутила Кертис.

Джейми Ли Кертис часто называют «королевой крика», поскольку она снялась в одной из самых успешных хоррор-франшиз в истории. Она сыграла в первом фильме «Хэллоуин» еще в 1978 году. В последний раз актриса появилась во франшизе в ленте «Хэллоуин заканчивается» в 2022 году.

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