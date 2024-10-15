Звезда слешеров «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис призналась, что не отмечает одноименный праздник

Американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по серии слешеров «Хэллоуин», не отмечает одноименный праздник. Об этом она рассказала в интервью People.

Артистка призналась, что больше не чувствует необходимости идти на вечеринку или делать что‑то особенное 1 октября. «Мои тыквы — на пенсии. Я повесила на гвоздь мои ножи, отошла от машины и кланяюсь тем, кто перенял эстафету», — подчеркнула она.

Кертис пояснила, что не будет украшать к Хэллоуину дом и не станет открывать дом незнакомцам, выкрикивающим традиционное «Сладость или гадость?». «Ко мне никто не заходит, кроме соседа», — отметила актриса.

Она добавила, что ее дети уже выросли и больше не хотят отмечать праздник. «Так что я ухожу во тьму», — пошутила Кертис.