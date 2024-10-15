Наоми Скотт пытается вернуть контроль над разумом в новом трейлере «Улыбки 2».

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали новый трейлер хоррора «Улыбка 2». Фильм выйдет на экраны 18 октября и станет продолжением ленты «Улыбка», вышедшей в 2022 году.
Новую часть снимет автор оригинальной картины Паркер Финн. На этот раз он расскажет историю успешной певицы, которая собирается в мировое турне, когда сталкивается с жутким проклятьем.
Главную героиню хоррора сыграла Наоми Скотт, звезда «Аладдина» и новых «Ангелов Чарли». По сюжету, ее персонажу, поп-сенсации Скай Райли, предстоит столкнуться с темным прошлом, чтобы вернуть себе контроль над собственным разумом.
Помимо Скотт, в фильме приняли участие Кайл Галлнер («Крик»), Дрю Бэрримор («50 первых поцелуев»), Рэй Николсон («Лакричная пицца»), Розмари ДеУитт («Лестница»), Лукас Гейдж («Эйфория»), Дилан Гелула («Герой наших снов») и Питер Джейкобсон.
Сценарий картины написал Паркер Финн. Оператором выступил Чарли Саррофф, который работал над первым фильмом серии, а также лентой «Реликвия» с Эмили Мортимер. Музыкук хоррору написал Кристобал Тапия де Веер («Белый лотос», «Третий день», «Люди»).